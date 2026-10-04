Великобритания может ввести новые санкции против Ирана

Лондон может усилить санкции против Тегерана после инцидента в Фэрфорде

Великобритания может рассмотреть новые санкции против Ирана в связи с возможной причастностью Тегерана к инциденту у авиабазы Фэрфорд. Об этом министр обороны страны Уэс Стритинг сообщил газете Telegraph.

По словам Стритинга, британские власти намерены сначала дождаться конкретных выводов расследования, после чего оценят возможную реакцию Лондона. Он отметил, что среди рассматриваемых мер могут быть дополнительные санкции против Тегерана.

Инцидент произошел 27 сентября возле авиабазы Фэрфорд. Полиция задержала пятерых граждан Великобритании, а позднее — 25-летнего мужчину с британским и иранским гражданством. Все задержанные были освобождены под залог, расследование продолжается.

Британские власти проверяют возможное участие иностранного государства, однако полиция пока не установила связь с Ираном. Тегеран отверг обвинения и вызвал британского посла, назвав утверждения о своей причастности необоснованными.

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