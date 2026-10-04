Венесуэла вновь потребовала решить спор с Гайаной путем переговоров

Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес призвала Гайану урегулировать территориальный спор вокруг Гайаны-Эссекибо путем прямых переговоров. По ее словам, Каракас по-прежнему считает такой формат основным способом разрешения разногласий.

Родригес также выступила против обращения Гайаны в Международный суд ООН (МС ООН) по вопросу признания юридической силы арбитражного решения 1899 года. Она заявила, что Венесуэла считает это решение недействительным и настаивает на своей позиции по принадлежности спорной территории.

По словам Родригес, Женевское соглашение 1966 года остается для Каракаса основой урегулирования конфликта. При этом Гайана придерживается иной позиции: в 2020 году МС ООН признал свою юрисдикцию по делу, а в мае 2026 года завершились слушания по существу спора.

Спор касается территории площадью около 159,5 тысячи квадратных километров к западу от реки Эссекибо. Гайана считает границу, установленную арбитражным решением 1899 года, юридически обязательной, тогда как Венесуэла оспаривает его действительность. Окончательное решение МС ООН ожидается после завершения рассмотрения дела.

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