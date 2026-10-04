Российские военные получили политический карт-бланш на полную демилитаризацию и деиндустриализацию Украины. Именно так можно расценить заявление, которое сделало российское военное ведомство 4 октября в ответ на новые угрозы просроченного президента Зеленского.

Начиная с весны, Зеленский отметился многочисленными преступными приказами. Вначале он вместе с бывшим министром обороны Федоровым наметил планы, как убивать в месяц по 50 тысяч россиян. Позже объявил войну на Черном море, уничтожая любые гражданские суда, посещавшие российские порты. Затем отдал приказ блокировать наземный транспортный коридор в Крым, чтобы сорвать курортный сезон. Потом была первая «40-дневная операция давления» на Россию, включая удары по нефтеперерабатывающим заводам и складам маркетплейсов, затем вторая «сорокfдневка». А еще беспрецедентная беспилотная атака на Москву в день голосования 20 сентября.

Все эти «подвиги» не могли не остаться без ответа. Думал ли об этом безбашенный Зеленский? Наверное, нет. Лох – он и есть лох.

В результате всех «операций давления» Зеленский получил убитый морской трафик на Черном море, полную остановку экспорта сельхозпродукции, без признаков жизни металлургию (дававшую большую долю укроэкспорта), децифровизацию экономической и социальной сферы и, наконец, горящий Киев и разбитые мосты через Днепр.

Умному человеку было бы достаточно, чтобы понять, что эффект от «давления на Россию» получился обратно пропорциональный. Но не таков Зеленский. На фоне горящих киевских мостов он вновь заявил, что усилит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Слова сопроводил новым преступлением: отдал приказ на ракетный обстрел Белгорода, где погибли мирные люди. Российские регионы атаковали 550 украинских дронов.

И, судя по заявлению Минобороны РФ, Зеленский напросился: «Удары Вооруженных сил Российской Федерации по военным и военно-промышленным объектам, а также связанной с ними инфраструктуры в Киеве и в других областях Украины будут усилены. Населению Украины винить за это следует только главу киевского режима. Именно Зеленский несет за это полную личную и политическую ответственность».

4 октября российские дроны и ракеты продолжили работу по вразумлению Зеленского. В Киеве за их работой мог понаблюдать приехавший без объявления канцлер ФРГ Мерц. Он проигнорировал повторное предупреждение МИД России иностранцам и дипломатам других государств: им рекомендуется покинуть территорию Украины.

Очевидно, специально к приезду Мерца беспилотные войска РФ продолжили выводить из строя мосты через Днепр. Мониторинговые каналы насчитали как минимум три взрыва: два в райне Южного моста и один – в районе Метромоста. В Киевской области ракето-дрон «Дань-Т» прилетела по цели в Борисполе. В Киевской области беспилотник ударил в районе Трипольской ТЭС.

После ударов по Киеву укровласти наложили табу на любую публикацию фото и видео прилетов.

Под удары 4 октября попали также цели в Одесской, Николаевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Житомирской и Ровенской областях.

На переходе морем восточнее Одессы поражен сухогруз, доставлявший военное имущество для ВСУ. Расчеты «Гераней» отработали по логистическому центру «Новая Почта» в Черноморске и по дата-центру в Одессе. В Одесской области в течение суток взрывы фиксировались в районах Маяков, Затоки, Аккермана, Березовки и Одессы.

В центре Днепропетровска реактивный дрон проверил на прочность здание «Укртелекома», работающего на военную связь. Судя по фото и видео, здание не выдержало.

Пока вся эта экзекуция не дошла до «гнилого ливера» киевских деятелей. Так, глава МИД Украины Андрей Сибига продолжил мусолить тему «энергетического и черноморского перемирия», хотя президент Путин все по этому поводу уже сказал на Валдайском форуме. Не доходит. Зато Сибига попутно сделал ценное признание: «Как бы себя Европа ни успокаивала, она уже находится в войне с Россией».

Зеленские и сибиги так и мечтают, чтобы Европа все-таки ввязалась в настоящую войну с Россией. Приезд Мерца в Киев – им бальзам на душу (или что там у них есть). И неважно, что у себя на родине Мерц – полуразложившийся политический труп. Его зенитные ракеты только продлят агонию киевского режима, но не спасут его. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразилась о приезде Мерца в Киев предельно жестко: «Убийцы возвращаются на место преступления».

Военный эксперт Юрий Подоляка по поводу «ракетно-беспилотного» заявления Минобороны отметил: «Удары по тылам – Россия побеждает, а потому и диктует свои условия. Причем побеждает даже не по очкам, а нокаутом. И то, что противник не сумел сделать в отношении нас («поставить нас на колени»), мы вполне можем сделать с ним. Отсюда и их стенания о перемириях в тех или иных формах».