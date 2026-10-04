Власти Индии сделали резонансное заявление о США и Китае

Глава министерства иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, выступая в ходе выездного заседания Мюнхенской конференции по безопасности, охарактеризовал современную международную обстановку через призму двух ключевых факторов.

По его словам, сегодняшняя ситуация в мире в первую очередь отличается радикальным изменением позиции Соединённых Штатов, которые по собственному выбору становятся более изолированной державой, и в этом смысле Вашингтон намеренно превратился в более одинокую страну. Индийский дипломат подчеркнул, что никто из присутствующих не станет спорить с этим фактом, поскольку изменение американской позиции является результатом осознанного решения самих США.

Вторым фактором, характеризующим глобальную обстановку, Джайшанкар назвал подъём Китая, который считает себя уникальной страной, что, по оценке главы индийского внешнеполитического ведомства, во многом соответствует действительности. При этом, как отметил министр, острая конкуренция сегодня идёт не только между США и Китаем, но и между многими другими странами мира, и эта конкуренция не ограничивается двумя крупнейшими державами. По его словам, сегодняшнее соперничество привело к тому, что любые рычаги воздействия, имеющиеся у государств, начинают превращаться в оружие, а сама конкуренция сочетается со сложной системой взаимозависимости, которая связывает участников международных отношений.

Джайшанкар обрисовал картину мира, в которой одновременно действуют две разнонаправленные тенденции: с одной стороны, США всё больше замыкаются в себе и теряют прежнюю роль глобального лидера, с другой — набирает силу Китай, претендующий на уникальный статус, а на фоне этого соперничества между странами обостряется борьба за влияние, причём взаимозависимость государств не смягчает, а порой лишь усугубляет эту конкуренцию.

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