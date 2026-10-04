Власти Ирана передали США ответ

Официальный представитель министерства иностранных дел Исламской Республики Иран Эсмаил Багаи в ходе пресс-конференции сообщил, что Тегеран через катарского посредника в Дохе передал американской стороне свой ответ на выдвинутое Вашингтоном предложение. По его словам, этот шаг наглядно продемонстрировал провал попыток Соединённых Штатов увести переговорный процесс в сторону ядерной тематики и возобновить обсуждение ядерной программы, чего иранская сторона не допустила.

Багаи подчеркнул, что переданные через Доху ответы были чёткими и твёрдыми, отражающими принципиальную позицию Тегерана по ключевым вопросам двустороннего взаимодействия. Отдельно представитель внешнеполитического ведомства остановился на ситуации вокруг Ормузского пролива, отметив, что восстановление безопасности в этом стратегически важном районе возможно исключительно при условии конкретных и осязаемых шагов со стороны США. В качестве таких мер он назвал полное прекращение препятствования иранскому коммерческому судоходству, отмену всех односторонних санкций, включая самые последние ограничительные меры, а также прекращение военных интервенций в регионе.

Тегеран дал понять, что не намерен возвращаться к обсуждению ядерной проблематики в рамках текущего обмена мнениями и ожидает от Вашингтона реальных действий, а не декларативных заявлений. Иранская сторона последовательно настаивает на том, что нормализация обстановки в зоне Ормузского пролива и вокруг неё напрямую увязана с отказом США от политики давления, санкций и силового вмешательства, а переданный через катарских посредников ответ следует рассматривать как очередное подтверждение неизменности этой позиции.

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