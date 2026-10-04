Во Франции подсчитали, сколько учебных заведений разгромлено в ходе протестов

Во Франции в ходе протестов 24 учебных заведения подожгли или разгромили

Во Франции в ходе протестов старшеклассников пострадали учебные заведения: 24 школы были подожжены либо разгромлены. Об этом в эфире радиостанции France Inter сообщил министр национального образования страны Эдуар Жеффре.

По данным министра, из‑за протестной волны работу приостановили от 400 до 500 учебных заведений. Он также уточнил, что 5 октября эти учреждения останутся закрытыми. Среди причин — материальный ущерб, нанесённый протестующими, а также нападения на сотрудников школ.

Жеффре особо отметил беспрецедентный масштаб агрессии в отношении работников сферы образования: пострадали 78 сотрудников, причём, по словам министра, нападения были целенаправленными — именно из‑за их профессиональной принадлежности.

Протесты старшеклассников во Франции длятся уже несколько дней. Учащиеся выступают против перегруженного расписания, дефицита педагогов и других проблем в системе образования. Отдельные акции переросли в беспорядки. По последним сведениям, задержано свыше 5 тысяч человек, преимущественно несовершеннолетних. Телеканал BFMTV со ссылкой на оценку правительства Франции сообщает, что школьные протесты трансформировались в уличные беспорядки.