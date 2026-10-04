Во Львове комику и замминистра обороны отказали в бесплатной поездке

Новый заместитель министра обороны Украины Алексей Рева в 2023 году жаловался в соцсети на отказ в бесплатном проезде в трамвае во Львове. Об этом следует из его публикации, где он описал попытку воспользоваться льготой как участник боевых действий.

Главным поводом для жалобы стало требование контролёра предъявить билет, несмотря на удостоверение участника боевых действий. Рева рассказал, что сначала водитель разрешил ему ехать бесплатно, но на первой остановке контролёр потребовала документ, подтверждающий право на льготу.

Рева — комик, недавно назначенный замминистра обороны Украины по цифровому развитию и трансформациям. Он известен участием в юмористических проектах, включая шоу «Рассмеши комика», где в 2015 году получил приз вместе с братом Игорем Ревой. После начала СВО оба несколько месяцев работали в военкомате, затем Алексей служил в 47‑й механизированной бригаде «Магура», проходил обучение в Германии и участвовал в боях на ореховском направлении.

В декабре 2023 года он описал ситуацию в соцсетях, отметив, что предъявил удостоверение УБД, когда не смог найти наличные деньги. Контролёр, по словам Ревы, заявила, что льгота действует только для львовских участников боевых действий.

Публикация вызвала обсуждение в украинских соцсетях, где пользователи спорили о правилах льготного проезда и их применении к военнослужащим из других регионов.

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