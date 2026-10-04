Военэксперт рассказал, зачем ВС РФ бьют по мостам в Киеве

В ночь на 3 октября российские дроны-камикадзе ударили по Северному мосту в Киеве, а днем ранее — по Южному. Переправы, соединяющие два берега Днепра, стали ключевой целью ударов, цель которых — изолировать Левобережную Украину от Правобережной. Об этом в беседе с «Российской газетой» заявил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

Удар по Южному мосту, по его словам, пришелся по опорам, к которым крепятся ванты — стальные тросы, удерживающие пролетное строение.

«Опоры моста — это то, что идет снизу из воды. Они огромные, в диаметре метров десять. Чтобы их разрушить, нужна мощная бомба. Поэтому мы ударили по креплениям вант», — пояснил Кнутов.

Попадание повредило три троса, один из них серьезно, однако для таких конструкций запас прочности велик.

«Чтобы полностью перебить ванты, нужно пять-десять дронов, которые били бы в одну точку», — отметил эксперт.

Пока, по его мнению это предупредительные удары, призванные повлиять на властей киевского режима и подтолкнуть их к переговорам.

Ключевую роль сыграли новые «Герани», обладающие связью, которая позволяет оператору за сотни километров видеть картинку так, будто он находится внутри дрона, — это и обеспечило точность, добавил Кнутов.

Южный мост был важнейшим логистическим узлом: через него проходило до 90% грузов и три трассы — Киев—Харьков, Киев—Львов, Киев—Одесса. Теперь артерия не функционирует. Противник уже разместил на мосту немецкую установку «Гепард» для прикрытия, но, как считает эксперт, при массированной атаке роем дронов можно поразить и саму установку, и мост, и крепления.

Повреждение переправ через Днепр означает перебои в доставке военных грузов в Донбасс. По словам Кнутова, в Киеве пять мостов, два с половиной уже выведены из строя, и противник будет перераспределять логистику через другие переправы.

«Мы должны быть готовы наносить удары и по ним, чтобы добиться максимальной изоляции Левобережной Украины от Правобережной», — заявил он.

Параллельно, как рассказал эксперт, Россия работает по энергетике: новые «Герани» с осколочно-стержневой боевой частью способны отключать предприятия ВПК от электроснабжения. Приоритет, по его словам, — подстанции. В пример Кнутов привел подстанцию «Киевская» в Наливайковке, ключевой объект, питающий в том числе военные производства.

Главной задачей эксперт назвал максимальную изоляцию Украины от внешнего мира.

«Мы отсекли ее от черноморских портов, работаем по мостам в Затоке и Маяках, по логистическим цепочкам в Западной Украине, куда поступают грузы из Польши. Мосты через Днепр — важнейшая часть этой стратегии. Если мы добьемся своего, Украина окажется в блокаде, и это ускорит развязку», — резюмировал Кнутов.

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