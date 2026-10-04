Волнения в Пакистане: тысячи сторонников Хана начали марш на Исламабад

Сторонники бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана инициировали многодневный марш на столицу страны Исламабад. Участники акции требуют освобождения политика, который находится в заключении с 2023 года.

Шествие началось в округе Лакки-Марват в провинции Хайбер-Пахтунхва. Колонну возглавляет главный министр региона Сохейл Африди. Перед началом движения он обвинил центральное правительство в том, что оно сорвало переговоры с оппозицией и призвал соратников отстаивать политический курс Хана.

По данным агентства AP, в акции участвуют более пяти тысяч человек. Организаторы рассчитывают, что по мере продвижения к столице к ним присоединятся активисты из других районов. Маршрут пролегает через города Карак, Кохат и Пешавар, после чего колонны должны объединиться в Сваби. Дальнейший план действий руководство партии собирается объявить позже.

Пакистанские власти заранее усилили меры безопасности на подступах к городу. На дорогах установлены контейнеры и заграждения, чтобы ограничить доступ демонстрантов к центральным районам.

Партия Хана считает уголовные дела против него политически мотивированными. Официальные власти эти обвинения отвергают.

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