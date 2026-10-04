ВС РФ поразили четыре использовавшихся для ВСУ сухогруза

Минобороны России в воскресенье сообщило об ударах по четырём сухогрузам, которые использовались ВСУ для перевозки военных грузов.

По данным ведомства, расчёты БПЛА «Герань‑4 Сикер» поразили суда в порту Черноморск, а также в акваториях Бугского Лимана и Чёрного моря. К сообщению было приложено видео — кадры объективного контроля, фиксирующие нанесение ударов по целям.

В оборонном ведомстве подтвердили, что в результате атаки все четыре судна были поражены.

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