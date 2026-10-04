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Политика 3238

ВС РФ поразили четыре использовавшихся для ВСУ сухогруза

Расчеты БПЛА "Герань" поразили четыре сухогруза для перевозки военных грузов ВСУ

Расчеты БПЛА "Герань" поразили четыре сухогруза для перевозки военных грузов ВСУ
МО РФ

Минобороны России в воскресенье сообщило об ударах по четырём сухогрузам, которые использовались ВСУ для перевозки военных грузов.

По данным ведомства, расчёты БПЛА «Герань‑4 Сикер» поразили суда в порту Черноморск, а также в акваториях Бугского Лимана и Чёрного моря. К сообщению было приложено видео — кадры объективного контроля, фиксирующие нанесение ударов по целям.

В оборонном ведомстве подтвердили, что в результате атаки все четыре судна были поражены.

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Автор:
Россия