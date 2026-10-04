ВС РФ поразили мост в Киеве, обеспечивающий переброску войск ВСУ

В Минобороны РФ проинформировали, что днем в результате удара в Киеве поражен Северный автотранспортный мост через Днепр. Он, по данным российских военных, обеспечивал переброску войск и логистику военных грузов.

Ранее о том, что на Северном мосту в Киеве повреждено дорожное полотно, сообщил мэр столицы Виталий Кличко в своём Telegram‑канале, кратко рассказав о взрыве на мосту.

Северный мост — один из ключевых автотранспортных переходов через Днепр, который имеет большое значение для транспортной системы украинской столицы. Это однопилонный вантовый мост, длина которого 816 метров и ширина 31 метр.

Читайте также: Минобороны РФ заявило об усилении ударов по ВПК Украины после слов Зеленского