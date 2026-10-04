ВС РФ уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ в ДНР

МО: ВС РФ уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ под Краматорском в ДНР

По данным Минобороны России, на славянско‑краматорском направлении расчёты беспилотных систем 6‑й отдельной мотострелковой бригады «Южной» группировки войск ликвидировали пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ.

Пункт управления противника был выявлен военнослужащими в ходе выполнения боевых задач — при этом действия расчётов поддерживались огнём для прикрытия наступающих подразделений.

В ведомстве уточнили, что цель была поражена точным попаданием.

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