Выборы в Бразилии проходят на фоне споров о вмешательстве США

В Бразилии проверят сообщения о возможном вмешательстве США в выборы

Федеральная полиция Бразилии начала предварительную проверку сообщений о возможном вмешательстве США в президентские выборы. Об этом заявил глава ведомства Андре Родригес, сообщает O Globo.

По его словам, запрос на проведение проверки поступил от Генеральной адвокатуры и был передан разведывательному управлению полиции. Пока речь идёт о предварительной процедуре: официальное постановление о возбуждении уголовного дела не издавалось.

Родригес также опроверг наличие конкретных сведений о подготовке терактов против посольств США и Австралии в столице. Накануне дипмиссии временно приостановили консульский приём, сославшись на соображения безопасности.

Тема возможного иностранного влияния стала одной из центральных в ходе предвыборной кампании. Действующий президент Луис Инасиу Лула да Силва ранее заявлял о признаках вмешательства и выражал обеспокоенность позицией госсекретаря США Марко Рубио, которого связывают с консервативным движением болсонаристов.

Первый тур выборов в Бразилии проходит 4 октября. За пост президента в основном борются Лула да Силва и сенатор Флавиу Болсонару, сын бывшего главы государства Жаира Болсонару. Согласно опросам, действующий президент опережает соперника в первом туре на два-три процентных пункта, тогда как в возможном втором туре социологи фиксируют практически равные шансы кандидатов.

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