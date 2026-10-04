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Политика 2174

Япония выразила протест США после убийства жительницы Окинавы

Токио потребовал объяснений после убийства японки американским морпехом

Токио потребовал объяснений после убийства японки американским морпехом
Ilya Galakhov/Global Look Press

Япония выразила военному командованию США решительный протест после убийства 39-летней жительницы Окинавы. Ранее полиция задержала 20-летнего американского военнослужащего по подозрению в ограблении и убийстве женщины.

Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми назвал произошедшее возмутительным и заявил о глубоком негодовании властей. По данным полиции, морпех приписан к американской авиабазе Футэмма на Окинаве.

Тело женщины обнаружили в номере одного из местных отелей. Камеры наблюдения зафиксировали, как военнослужащий зашел туда вместе с погибшей, а спустя некоторое время покинул помещение один. При этом личные вещи женщины исчезли. Сам подозреваемый отрицает вину.

Американская сторона выразила соболезнования семье погибшей и заявила о готовности содействовать японским властям в расследовании. Окинава остается ключевым районом размещения американских военных объектов в Японии, а вопросы, связанные с присутствием ВС США, регулярно вызывают дискуссии на острове.

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Автор:
Полиция США Япония Москва Вашингтон