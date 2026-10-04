За сутки над приграничным регионом сбито 216 украинских беспилотников

216 беспилотников уничтожено над Курской областью за сутки

За сутки над территорией Курской области было сбито 216 вражеских беспилотников различных типов. Об этом сообщает губернатор региона Александр Хинштейн.

Помимо массированного применения дронов, противник 78 раз использовал артиллерию для обстрелов отселённых районов области. Ещё в 5 случаях беспилотные летательные аппараты атаковали территорию региона с помощью сброса взрывных устройств.

В результате атак зафиксированы повреждения гражданских объектов. В посёлке Глушково пострадали фасад и остекление одного из домовладений. В селе Белица Беловского района повреждены ангар и три комбайна.

Несмотря на интенсивность обстрелов и ударов с воздуха, погибших и пострадавших среди мирного населения нет. Власти региона продолжают следить за обстановкой и информировать жителей о последствиях атак.

Ранее В результате ударов ВСУ погибли 3 мирных жителя Белгородской области. Противник осуществил 8 артиллерийских обстрелов и 11 раз сбросил взрывные устройства с беспилотных летательных аппаратов.

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