Загадочный дым и заявления об атаке: что произошло в Эр-Рияде

Официальный представитель аравийской коалиции Турки аль-Малики заявил газете Asharq Al-Awsat, что сообщения хуситов об ударе по Эр-Рияду не соответствуют действительности и вводят в заблуждение.

По его словам, движение пытается компенсировать неудачи и потери на фронтах в Йемене заявлениями об «иллюзорных победах». Аль-Малики считает, что таким образом хуситы хотят отвлечь внимание от ситуации внутри страны и недовольства их действиями.

3 октября в соцсетях появилась информация о возможном ракетном ударе по нефтеперерабатывающему заводу Saudi Aramco в Эр-Рияде. Reuters со ссылкой на очевидцев сообщал о столбе дыма в районе объекта.

Позднее представитель хуситов Яхья Сариа заявил, что движение атаковало объекты нефтегазовой компании в саудовской столице баллистическими ракетами и беспилотниками.

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Хуситы сообщили об ударе по нефтяному объекту в Эр-Рияде