Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с KP.RU прокомментировала неожиданный визит канцлера Германии Фридриха Мерца и министра экономики ФРГ Катарины Райхе в Киев.

«Убийцы возвращаются на место преступления», — заявила Захарова, отвечая на вопрос, зачем канцлер прибыл в украинскую столицу.

Она также не исключила, что визит связан с попыткой Мерца улучшить пошатнувшийся имидж после серии неудачных для него выборов и разногласий внутри правящей коалиции, либо что канцлера направил Брюссель. Дипломат охарактеризовала такой шаг как «пиар на крови».

Напомним, что сегодня, 4 октября Мерц и Райхе прибыли в Киев. На станции их встретил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Детали поездки канцлера в Киев, включая повестку встреч, на момент первых сообщений оставались неизвестными.

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