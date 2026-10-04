Заподозренных в терактах против евреев иранцев привлекли к британскому суду

Двое иранцев, которым предъявлены обвинения в совершении террористических актов в связи с предполагаемой подготовкой теракта против еврейской общины в Манчестере, предстали перед британским судом в субботу.

Подозреваемые – 36–летний Салам Ахмадиан и 34-летний Рахман Салехи - были арестованы 20 сентября, накануне еврейского праздника Йом-Кипур, почти ровно через год после того, как в результате теракта в манчестерской синагоге погибли двое прихожан, сообщает CNN.

В суде в субботу прокурор Марк Лакетт заявил, что двое мужчин поддерживали контакт с иранским гражданином, который, скорее всего, действовал на территории Ирана. Он “предположительно руководил и координировал запланированную атаку и предоставил инструкции о том, как собрать самодельное взрывное устройство”, - сказал Лакетт, сообщает британское информационное агентство PA Media.

Прокуратура обвинила двух мужчин в планировании и приобретении элементов для изготовления бомбы с хлором, а также в использовании Интернета для выявления и изучения потенциальных целей.

Двое мужчин, как утверждается, “провели враждебную разведку в еврейской общине Манчестера, выявив такие предполагаемые цели, как Еврейский музей и синагога в Хитон-парке”, - добавил Лакетт, ссылаясь на ту же синагогу, которая подверглась смертельному нападению в прошлом году.

Арестованные подозреваемые стали фигурантами дела после серии антисемитских нападений, произошедших в этом году, в том числе нападения с ножом на севере Лондона и нападений на синагоги и другие общественные здания, из-за которых еврейская община страны пребывает в состоянии повышенной тревожности.

«Мы по-прежнему наблюдаем рост антисемитских настроений», — заявил Лоуренс Тейлор, глава отдела по борьбе с терроризмом, в заявлении, приуроченном к годовщине нападения на синагогу в Манчестере.

Всего за несколько дней до предъявления обвинений иранским подозреваемым премьер-министр Британии Энди Бёрнем заявил, что есть «веские основания полагать», что Иран «причастен» к другому инциденту, в ходе которого шесть человек были арестованы и отпущены под залог по подозрению в заговоре с целью нападения на британскую авиабазу, используемую вооружёнными силами США.

Полиция подчеркнула, что предотвращённое нападение в Манчестере и инцидент на авиабазе Королевских ВВС «Фэйрфорд» «никак не связаны между собой», хотя эта неделя «продемонстрировала, что Иран представляет серьёзную угрозу для Великобритании».

Несколько высокопоставленных иранских чиновников, в том числе министр иностранных дел Аббас Арагчи, категорически отрицают причастность своей страны к инциденту на авиабазе Королевских ВВС «Фэйрфорд».

Двое обвиняемых по делу о нападении в Манчестере давали показания в суде через переводчиков и лишь подтвердили свои имена, даты рождения и адреса, сообщает PA.

Как стало известно суду, оба прибыли в Великобританию на небольших лодках, переплыв Ла-Манш, сообщает PA. Эти переправы на небольших лодках, печально известный опасный маршрут миграции, в последние годы стали предметом ожесточенных политических споров. Из-за них как правоцентристское правительство консерваторов, так и левоцентристское правительство лейбористов ужесточили иммиграционную политику, что способствовало росту популярности крайне правой популистской партии «Реформы».

Салехи, которому в 2023 году было предоставлено убежище, получил право оставаться в стране до июля 2028 года, а у Ахмадианна, как стало известно суду, заявление о предоставлении убежища находится на рассмотрении, сообщает PA. Оба подозреваемых будут заключены под стражу и предстанут перед судом на слушании 23 октября.