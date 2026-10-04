Здание «Укртелекома» горит в Днепропетровске

ВС РФ нанесли удар по дата-центру «Укртелекома» в центре Днепропетровска

В здании украинской телекоммуникационной компании «Укртелеком», которая находится в центре Днепропетровска, вспыхнул пожар. Об этом сообщают местные СМИ.

Огонь сильно распространился на верхних этажах здания. Местные паблики пишут, что объект подвергся удару реактивного беспилотника. Однако власти пока не подтвердили эту информацию.

По данным некоторых российских источников, атакованный объект был дата-центром, задействованный в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он является одним из крупнейших операторов страны, обеспечивая связью и интернетом украинских пользователей.

1 октября российские военные нанесли удар по дата-центру RX-NAME в Николаеве, который обеспечивал обработку данных и хранение сайтов в интересах ВСУ.

Также сегодня, 4 октября, в Минобороны РФ сообщили, что российские военные нанесли удары беспилотниками «Герань» по логистическому центру «Новая Почта» в Черноморске и дата-центру в Одессе.

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