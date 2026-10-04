Зеленский сделал новое заявление после ударов ВС РФ

По данным издания «Страна.ua», Владимир Зеленский обозначил новые реактивные дроны Вооружённых сил России как серьёзную проблему.

Как отмечается в публикации, по словам Зеленского, с помощью самолётов F‑16 и МиГов удаётся сбивать примерно 60% таких беспилотников. При этом наблюдается сокращение запасов 20‑мм боеприпасов. Кроме того, Зеленский заявил, что Россия располагает сотнями баллистических ракет.

Ранее, в августе, советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов признал, что Украина отстаёт в «гонке дронов» и до сих пор не сумела разработать перехватчик для противодействия реактивным беспилотникам.

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