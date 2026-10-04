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Политика 16049

Зеленский сделал новое заявление после ударов ВС РФ

Зеленский назвал новые реактивные дроны ВС РФ отдельной проблемой

Зеленский назвал новые реактивные дроны ВС РФ отдельной проблемой

По данным издания «Страна.ua», Владимир Зеленский обозначил новые реактивные дроны Вооружённых сил России как серьёзную проблему.

Как отмечается в публикации, по словам Зеленского, с помощью самолётов F‑16 и МиГов удаётся сбивать примерно 60% таких беспилотников. При этом наблюдается сокращение запасов 20‑мм боеприпасов. Кроме того, Зеленский заявил, что Россия располагает сотнями баллистических ракет.

Ранее, в августе, советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов признал, что Украина отстаёт в «гонке дронов» и до сих пор не сумела разработать перехватчик для противодействия реактивным беспилотникам.

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Автор:
Владимир Зеленский Россия Владимир Таджикистан