Зеленский сделал срочное заявление о трехсторонних переговорах

Зеленский заявил о готовности Киева к трехсторонней встрече с РФ и США

Владимир Зеленский сообщил о готовности Украины участвовать в трёхсторонней встрече с Россией и США.

В публикации в соцсети Х он рассказал, что американская сторона поддерживает контакты и с Украиной, и с Россией, а также выступил с предложением организовать до конца октября трёхстороннюю встречу на техническом уровне. Зеленский подтвердил, что Киев готов поддержать проведение такой встречи в указанный срок.

Ранее пресс‑секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Киеву необходимо принимать решение и переходить к договорённостям, подчеркнув при этом, что пространство для самостоятельных решений украинской стороны сужается на фоне наступательных действий ВС России.

Читайте также: Мерц внезапно обратился к Путину из Киева