Золотой лоск: музейная копия Овального кабинета Трампа пережила реновацию

В Вашингтоне выставили копию кабинета с обилием позолоты и 24 портретами

Интерактивный музейный центр The People's House, расположенный рядом с Белым домом в Вашингтоне, завершил масштабную переделку полноразмерной копии Овального кабинета, обновив интерьер в соответствии с пышным и подчеркнуто позолоченным стилем Дональда Трампа. Ранее экспозиция отражала эстетику Джо Байдена, затем первый срок Трампа, однако теперь команда из 25 мастеров полностью адаптировала пространство под текущие вкусы политика.

В обновленном интерьере стены украсили 24 исторических портрета в золоченых багетах ручной резьбы, размещенных в несколько ярусов вокруг камина. Вместо дорогостоящего и уязвимого сусального золота реставраторы применили износостойкую краску золотого оттенка, продублировав копию Декларации независимости, вазы и зеркала.

Музейная ассоциация подчеркивает, что проект позволяет посетителям лично оценить архитектурные и декораторские предпочтения президента. Экспозиция открыта для широкой публики круглый год.

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