157 миллионов для Кишинева: что стоит за щедростью ЕС

Евросоюз выплатил Молдавии 157 млн евро в рамках специального плана развития, заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос. По ее словам, это крупнейший пакет финансовой поддержки страны.

Кос сообщила о выплате по итогам заседания Совета ассоциации ЕС — Молдавия. По ее словам, выделение средств связано с проведением Кишиневом предусмотренных программой реформ.

Деньги должны быть направлены на модернизацию дорог, образование и создание рабочих мест. Других деталей распределения средств не приводится.

Кос также сделала заявление о необходимости ускорить работу по обеспечению энергетической независимости Молдавии. При этом отказ страны от российского газа в пользу энергоресурсов из Европы уже привел к росту цен для населения и началу протестов оппозиции.

Молдавия переживает затяжной экономический кризис с высокой инфляцией и ростом госдолга. Оппозиция обвиняла команду президента в неспособности справиться с падением уровня жизни на фоне разрыва связей с СНГ и энергокризиса.

План роста Молдавии позиционируется ЕС как крупнейший пакет поддержки страны. Выплаты увязаны с выполнением согласованных реформ, что делает их зависимыми от прогресса Кишинева по этому направлению.

До этого Еврокомиссия называла наиболее близкой к выполнению условий для вступления в ЕС Черногорию, за ней следуют Албания, Молдавия и Украина. Молдавия получила статус кандидата вместе с Украиной в 2022 году.

Игорь Додон сообщил о военной технике у границы Молдавии и Украины.

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