€93 млн на оружие: Украина строит завод у границ России

Украина инвестирует €93 млн в производство боеприпасов в Литве

Инвестиции Украины в строительство на территории Литвы завода по производству боеприпасов, соответствующих стандартам НАТО, превысят €93 млн, сообщило агентство BNS. Проект оценивается в €93,3 млн.

В середине августа министерство экономики и инноваций Литвы подписало инвестдоговор с дочерним предприятием Днепровского энергомеханического завода в Литве Baltic Metal Foundry. Сейчас готовится постановление о признании важности проекта для обороны и безопасности.

Согласно договору, в Пренайском районе предстоит построить цех по сборке боеприпасов. В промышленном парке города Алитус планируется организовать производство их металлических компонентов.

Спецификация боеприпасов не уточняется. Не приводятся и данные о мощностях будущего производства.

Строительство планируется начать в ближайшие месяцы. Приступить к производству предполагается в конце 2027 года.

Литва активно развивает оборонную промышленность и координирует проекты с союзниками по НАТО. Страна также увеличивает расходы на оборону на фоне роста напряженности в регионе.

Украина развивает собственное производство боеприпасов и вооружений, часть мощностей размещается за рубежом. Это связано в том числе с рисками ударов по предприятиям на украинской территории.

Литва внедряет украинскую систему обнаружения дронов.

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