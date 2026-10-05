АдГ пошла на сделку с Брюсселем: выход из ЕС отменен

Bild: АдГ отказалась от требования выхода ФРГ из ЕС и еврозоны

Партия «Альтернатива для Германии» планирует кардинально пересмотреть свою позицию в отношении Евросоюза и единой европейской валюты, пишет Bild со ссылкой на внутренний документ. Вместо выхода ФРГ из ЕС и еврозоны партия намерена добиваться их реформирования.

По информации издания, при провале этого курса АдГ предлагает вынести вопрос о дальнейшем участии Германии в европейских и валютно-политических институтах на общенациональный референдум. Это существенный отход от первоначальной программы партии, созданной в 2013 году на платформе отказа от евро.

В новом документе АдГ отказывается от принципиального отрицания евро. При этом партия требует минимизировать вмешательство Европейского центрального банка в экономику и вернуть государствам-членам полную ответственность за суверенные долги.

Программа предусматривает трансформацию ЕС в «Союз суверенных наций». Его полномочия предлагается ограничить единым внутренним рынком, охраной внешних границ, безопасностью и совместными технологическими проектами.

Также инициатива предполагает право Берлина на отказ от исполнения общих решений в сфере миграции, убежища, социальной и финансовой политики.

В качестве стратегической цели АдГ указывает вхождение в правительство ФРГ по итогам выборов 2029 года и расширение представительства в Европарламенте. Партия выступает за отмену прямых выборов в Европарламент и переход к делегированию депутатов из национальных органов.

Проект обсуждался 29 сентября на закрытом совещании с участием депутатов АдГ всех уровней, а также сопредседателя партии Тино Хрупаллы. Руководитель фракции АдГ в Европарламенте Рене Ауст подтвердил смену курса, заявив о стремлении к сотрудничеству с соседями.

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