АдГ вновь бьет рекорды в Германии

Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) продолжает лидировать в рейтинге политических сил ФРГ. Об этом свидетельствуют результаты опроса института INSA по заказу газеты Bild.

Отрыв АдГ от консервативного правящего блока ХДС/ХСС достиг рекордных 13 процентных пунктов. Поддержка партии составляет 30,5 процента, что на 1 пункт больше, чем неделей ранее.

Издание пишет, что это лучший результат за всю историю опроса.

За ХДС/ХСС готовы проголосовать лишь 17,5 процента респондентов. Это новый минимум для консерваторов. СДПГ и «Зеленые» набирают по 14,5 процента, Левая партия — 10,5.

СвДП и Союза Сары Вагенкнехт не преодолевают пятипроцентный барьер. Опрос проходил с 2 по 5 октября, в нем участвовали 2 002 человека.

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