Аэростаты возвращаются: в России испытали «тросовый фартук» против дронов

В России прошли испытания новейшей системы воздушных аэростатных заграждений. В конце сентября 2026 года на единственном в стране дирижабледроме «Киржач-Д» во Владимирской области два привязных аэростата подняли на высоту 100 метров тросовую конструкцию типа «фартук», сообщил телеканала «Россия-1». В ходе эксперимента это заграждение физически поймало и разрушило беспилотник самолётного типа.

Опыт, проверенный войнами

Аэростаты заграждения — технология не новая. Впервые их применили ещё в Первую мировую войну для защиты городов от авианалётов. В годы Великой Отечественной они стали частью системы ПВО Москвы и Ленинграда (Санкт-Петербурга). Их задача была не столько сбивать самолёты, сколько вынуждать противника подниматься выше, снижая точность бомбометания.

Как отмечает эксперт в области воздухоплавательной техники Сергей Бендин, нынешняя разработка ведёт свою историю с 1994 года, когда проект создавался в расчёте на защиту от крылатых ракет. Тогда беспилотники серьёзной угрозой не считались.

Первая демонстрация состоялась в 2001 году: имитатор крылатой ракеты на полной скорости столкнулся с заграждением и разрушился, а сама конструкция почти не пострадала. В 2007 году комплекс формально приняли на вооружение, но до серийного производства дело не дошло.

Вторая жизнь старой идеи

Ситуация изменилась с массовым применением беспилотников самолетного типа большой дальности. Бендин подчеркнул, что именно адаптация старой разработки под новые угрозы стала ключевым фактором возрождения интереса к теме. Современные инженеры модернизировали систему с учётом актуальных рисков.

По словам эксперта, в новейшей истории импульс к возрождению направления дал целый ряд специалистов-энтузиастов, среди которых он особо выделяет Романа Пятышева и трёх фронтовиков — Александра Бернштейна, Владимира Кораблёва и Владимира Устиновича. Именно их усилиями, отмечает Бендин, современный вид — пара аэростатов и заградительный элемент — система приобрела ещё в 1999 году.

Ограничения и перспективы

В экспертном сообществе к возвращению аэростатов относятся неоднозначно. Технология проверена временем и относительно недорога, но уязвима для погоды и требует серьёзных ресурсов на обслуживание — расчаливание (процесс фиксации теплового или газового аэростата на земле с помощью системы растяжек), подъём, опускание, ремонт оболочек.

Тем не менее, даже скептики признают: аэростатное заграждение не требует сложной электроники, не боится средств радиоэлектронной борьбы и способно работать круглосуточно. Как объектовое средство защиты оно может пригодиться для прикрытия складов, аэродромов и энергетических станций.

Официального подтверждения сроков принятия системы на вооружение пока нет.