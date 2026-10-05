Битва за Баб-эль-Мандеб: армия Йемена начала наступление против осады хуситов

Правительственные вооруженные силы Йемена развернули масштабное наземное наступление против формирований хуситов движения «Ансар Аллах» в юго-западных секторах страны, стремясь прорвать блокаду стратегически важного Баб-эль-Мандебского пролива, сообщает израильское издание Ynet. Ранее хуситы объявили морскую блокаду саудовских портов и закрепились на прибрежных высотах, создав прямую угрозу глобальному судоходству.

По данным военных источников, сухопутные части при поддержке артиллерии нанесли удары по базам снабжения и огневым точкам мятежников в провинциях Таиз и Лахидж. Саудовская Аравия активизировала дипломатические контакты для привлечения партнеров по Мекканскому оборонному пакту, однако Вашингтон отказался от прямого участия в новых ударах, ограничившись мониторингом акватории.

Военные аналитики подчеркивают, что контроль над узким проливом определяет баланс сил во всей акватории Красного моря. Наступление призвано оттеснить пусковые установки противокорабельных ракет вглубь гористой местности.

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