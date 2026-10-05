Битва за воду и море: Эфиопия заявила о непререкаемых правах на Нил и Красное море

Министерство иностранных дел Эфиопии опубликовало жесткое коммюнике, подтвердив свои «законные стратегические интересы» в бассейне Голубого Нила и акватории Красного моря, категорически отвергнув любые попытки принудительного давления и дестабилизации со стороны соседних государств, сообщает портал FTL Somalia со ссылкой на Anadolu Agency. В Аддис-Абебе напомнили, что эфиопское нагорье формирует 85% стока Нила, поэтому любые дискуссии о гидроресурсах обязаны учитывать этот факт.

Касаясь темы морских коммуникаций, эфиопские дипломаты указали, что граница страны проходит всего в 30 милях от побережья Красного моря, что делает обеспечение суверенного выхода к морю вопросом национальной безопасности. Демарш стал ответом на оформление военного антиэфиопского блока между Каиром, Могадишо, Асмэрой и Суданом.

В МИД Эфиопии подчеркнули, что никакие действия через посредников не заставят страну отказаться от своих геополитических прав. Наблюдатели предупреждают о риске крупномасштабного регионального столкновения на Африканском Роге.

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