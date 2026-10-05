Болсонару потерял большинство в первом туре выборов в Бразилии

Флавиу Болсонару утратил преимущество в 50% голосов на выборах в Бразилии

Кандидат от правой Либеральной партии Флавиу Болсонару набрал 49,58% голосов после обработки 64,81% электронных протоколов на выборах президента Бразилии. Действующий глава государства Луис Инасиу Лула да Силва занимает второе место с 42,25%, свидетельствуют данные Высшего избирательного суда страны.

Таким образом, Болсонару утратил необходимое для победы в первом туре абсолютное большинство. Всего на данный момент подсчитано более 79,3 миллиона голосов.

Если ни один кандидат не получает абсолютного большинства, в Бразилии проводится второй тур с участием двух наиболее поддержанных кандидатов. В 2026 году он запланирован на 25 октября.

Подсчет голосов продолжается, поэтому предварительные показатели кандидатов могут измениться. Итоговые результаты публикует Высший избирательный суд Бразилии.

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