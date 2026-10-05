Бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров, комментируя в беседе с ИС «Вести» визит немецкого канцлера Фридриха Мерца в Киев, рассказал, чем, по его мнению, Украина стала для Европы.

По словам экс-нардепа, наблюдая за всем тем, что происходит во взаимоотношениях между Украиной и Европой, он не может понять, где здесь метрополия, а где колония.

Бывший депутат Рады признается, что у возникает ощущение, что вся Европа несет дань на Украину.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц после встречи с главой киевского неонацистского режима Владимиром Зеленским заявил, что Берлин выделит Украине помощь в размере более 1,3 миллиарда евро.