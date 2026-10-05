Цены на дизельное топливо на автомагистралях подскочили выше 2,2 евро за литр

Правительство Италии окончательно прекратило действие временной скидки на акцизные сборы для дизельного топлива в размере около 17 центов за литр, что привело к резкому скачку цен на всех автозаправочных станциях страны, передает специализированный портал Vivere in Italien и агентство Anadolu Agency. На скоростных магистралях стоимость литра топлива вплотную приблизилась к историческим максимумам весны 2022 года.

Отказ от сниженного налога совпал с давлением глобальных котировок нефти из-за логистической напряженности в Ормузском проливе. В Риме заявили о намерении заменить общие налоговые послабления целевыми мерами помощи малоимущим слоям и увеличением налоговых вычетов для транспортно-логистических компаний, использующих грузовой дизельный флот.

Ассоциации перевозчиков и потребителей предупреждают о неминуемом разгоне инфляции на потребительские товары из-за удорожания автоперевозок. Оппозиционные партии требуют ввести специальный налог на сверхприбыль энергетических корпораций для субсидирования водителей.

Ценовой скачок: Италия отменила налоговую скидку на дизель, взвинтив цены на АЗС