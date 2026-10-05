...
 telegram «MK»
Выбрать регион
$ 84.9 94.97
...
 Свежий номер Подписка

Политика 1426

Ценовой скачок: Италия отменила налоговую скидку на дизель, взвинтив цены на АЗС

Цены на дизельное топливо на автомагистралях подскочили выше 2,2 евро за литр

Цены на дизельное топливо на автомагистралях подскочили выше 2,2 евро за литр
Сгенерировано нейросетью ChatGPT, Смирнов Александр

Правительство Италии окончательно прекратило действие временной скидки на акцизные сборы для дизельного топлива в размере около 17 центов за литр, что привело к резкому скачку цен на всех автозаправочных станциях страны, передает специализированный портал Vivere in Italien и агентство Anadolu Agency. На скоростных магистралях стоимость литра топлива вплотную приблизилась к историческим максимумам весны 2022 года.

Отказ от сниженного налога совпал с давлением глобальных котировок нефти из-за логистической напряженности в Ормузском проливе. В Риме заявили о намерении заменить общие налоговые послабления целевыми мерами помощи малоимущим слоям и увеличением налоговых вычетов для транспортно-логистических компаний, использующих грузовой дизельный флот.

Ассоциации перевозчиков и потребителей предупреждают о неминуемом разгоне инфляции на потребительские товары из-за удорожания автоперевозок. Оппозиционные партии требуют ввести специальный налог на сверхприбыль энергетических корпораций для субсидирования водителей.

Ценовой скачок: Италия отменила налоговую скидку на дизель, взвинтив цены на АЗС

Подписаться

Автор:
Правительство РФ ОПЕК Италия