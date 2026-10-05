Артём Дмитрук, входящий в Верховную раду, резко высказался по поводу заявления Владимира Зеленского о неприемлемости отказа от государственных интересов.

В своём Telegram-канале парламентарий написал, что для Украины сейчас важнее всего мир. Он перечислил, чем, по его мнению, этот мир не является: продолжением боевых действий, новой эскалацией или краткой паузой перед очередным этапом противостояния.

Дмитрук также заявил, что Киев не должен строить свою стратегию на конфронтации с Москвой, поскольку такой курс означает продление вооружённого конфликта. Кроме того, депутат считает, что сегодня Украина действует в интересах Британии, США и ЕС, а не в своих собственных.

Накануне Минобороны России объявило об усилении ударов по объектам ВСУ. Это стало ответом на угрозы Зеленского активизировать атаки на российские НПЗ.

В Москве неоднократно подчёркивали, что российская сторона не бьёт по гражданским целям на Украине. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал: удары наносятся только по военным и околовоенным объектам.

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