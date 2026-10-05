Депутата Рады исключили из партии после слов о России

Партия «Европейская солидарность» сообщила на своём сайте, что депутата Верховной рады Алексея Гончаренко* (внесен в список террористов и экстремистов) исключили из фракции из-за идеологических разногласий.

Как говорится в сообщении, публичные позиции Гончаренко* (внесен в список террористов и экстремистов) относительно завершения войны и будущей архитектуры безопасности Украины разошлись с позицией «Европейской солидарности» и её идеологическими принципами, и именно поэтому было принято решение, что общий политический путь продолжать невозможно.

Напомним, что в пятницу нардеп Гончаренко* (внесен в список террористов и экстремистов) заявил, что Киев проигрывает и теряет огромное количество людей, и, по его мнению, договариваться о мире с Россией для Украины будет наиболее благоприятным решением в текущих условиях.

Ранее Трамп заявил, что обсуждает атаки ВСУ на российские НПЗ.

* - внесен в список террористов и экстремистов