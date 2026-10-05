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Политика 3818

Дипломат указал на переломный момент в ходе СВО

Аналитик Крук: в конфликте на Украине наступает переломный момент

Аналитик Крук: в конфликте на Украине наступает переломный момент
МО РФ

Бывший британский дипломат Аластер Крук в эфире YouTube‑канала заявил, что в украинском конфликте наступил переломный момент.

По мнению эксперта, позиция России существенно изменилась — и свидетельства этого, как он выразился, можно наблюдать каждую ночь. Крук также отметил, что Вооружённым силам Украины становится всё сложнее сдерживать продвижение российских подразделений.

Аналитик добавил, что наступление продолжается, а на территории Украины систематически выводятся из строя важные объекты инфраструктуры — в том числе логистические узлы, автозаправочные станции и элементы энергосистемы.

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Автор:
Россия Киев

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