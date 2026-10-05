Дипломатический торг: в Брюсселе началась борьба за ключевые посты в службах ЕС

В структурах Европейского союза стартовала негласная, но жесткая аппаратная гонка за распределение престижных дипломатических должностей, постов послов и директоров департаментов в Европейской службе внешних связей (EEAS), передает издание Politico Europe. Формирование новой внешнеполитической команды блока проходит в условиях глубоких разногласий между Парижем, Берлином и Варшавой по ключевым стратегическим векторам.

Крупнейшие государства ЕС стремятся закрепить за своими дипломатами кураторство над направлениями помощи Украине, политикой безопасности в отношении Китая и связями с администрацией США. Одновременно страны Восточной и Северной Европы настаивают на большем представительстве своих кандидатов в оборонных структурах сообщества.

Аналитики отмечают, что исход дипломатических назначений определит характер единой внешней политики Брюсселя на годы вперед. В кулуарах европейских институтов идут консультации по утверждению окончательного пула кандидатур.

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