До 700 сотрудников уволят: авиакомпания объявила о сокращениях

AirBaltic может уволить до 700 сотрудников в Прибалтике

Латвийская авиакомпания AirBaltic рассматривает возможность сократить от 500 до 700 сотрудников в Латвии, Литве и Эстонии. Об этом сообщает портал Delfi со ссылкой на заявление перевозчика.

Пересмотр штата связан с обновлением бизнес-плана и проводимыми в компании реформами. Более определённые решения AirBaltic рассчитывает принять к середине октября. Сейчас в авиакомпании работают около трёх тысяч человек.

В компании заявили, что возможные сокращения не повлияют на расписание полётов.

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