Джон Кеннеди назвал условие для своего участия в президентской гонке

Сенатор-республиканец от Луизианы Джон Кеннеди не исключил своего участия в президентских выборах в США в 2028 году. Об этом он заявил в эфире программы NBC News «Meet the Press», отвечая на вопрос ведущей Кристен Уэлкер.

Политик подчеркнул, что окончательного решения пока не принял. Его текущие планы связаны с переизбранием в Сенат, которое также должно состояться в 2028 году. Однако Кеннеди готов пересмотреть стратегию, если сочтет, что больше не сможет эффективно работать в верхней палате Конгресса.

«Если я не смогу больше быть эффективным в Сенате, я бы рассмотрел такую возможность», — пояснил сенатор. Он также отметил, что может вступить в гонку, если среди однопартийцев окажется много кандидатов, которых он считает неспособными качественно исполнять обязанности главы государства.

При этом Кеннеди отказался сравнивать свои шансы с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, которого называют одним из вероятных претендентов от Республиканской партии. На прямой вопрос о преимуществах перед Вэнсом политик ответил кратко: «Я пока не там».

Сенатор выразил мнение, что обеим партиям пойдет на пользу широкий выбор кандидатов на будущих выборах. Выборы 2028 года станут первыми с 2012 года, где Дональд Трамп не будет баллотироваться от республиканцев. Ранее Трамп называл в числе возможных преемников Вэнса и госсекретаря Марко Рубио, однако последний в сентябре заявил об отсутствии таких планов. О возможных амбициях также сообщалось в связи с министром обороны Питом Хегсетом, хотя Пентагон эту информацию опроверг. Сам Вэнс недавно предположил, что к кампании готовится сенатор Тед Круз. Ни один из перечисленных политиков официально о выдвижении пока не объявлял.

Ранее мы писали: Популярность Трампа установила новый антирекорд: республиканцы сдаются

Читайте также: Флавио Болсонару лидирует на старте подсчета голосов в Бразилии

МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.