Эфиопия скатывается в новую войну: авиаудары унесли жизни 17 человек

Reuters: при авиаударах на северо-западе Тыграя погибли 17 человек

Не менее 17 человек погибли в результате авиаударов на северо-западе штата Тыграй, сообщило агентство Reuters со ссылкой на сводку, распространенную среди гуманитарных организаций. В документе не указывается, какая сторона нанесла удары.

По данным сводки, в ночь на понедельник в городе Адуа, расположенном примерно в 100 км к северо-западу от Мэкэле, погибли не менее девяти человек. Еще восемь погибли в городе Шераро.

Reuters отмечает, что не смогло независимо подтвердить эту информацию. Канцелярия премьера Эфиопии, вооруженные силы страны и НФОТ сообщения об ударах пока не комментировали.

Утром в понедельник правительственные войска Эфиопии и силы НФОТ обменивались артиллерийскими ударами в районе реки Тэкэзе неподалеку от города Май-Цэбри. О потерях в ходе этого боя не сообщается.

Возобновившиеся 23 сентября столкновения стали крупнейшей эскалацией в регионе после завершения гражданской войны 2020-2022 годов.

В минувшие выходные армия Эфиопии при поддержке союзных движений установила контроль над Мэкэле — административным центром Тыграя. Силы НФОТ покинули город без боя.

Гражданская война в Тыграе завершилась соглашением о прекращении огня в 2022 году. Возобновление боев поставило под угрозу гуманитарные операции в регионе, где значительная часть населения зависит от внешней помощи.

Эфиопские власти вернули контроль над аэропортом Мэкэле.

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