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Политика 951

Эфиопия заявила о готовности договариваться с Эритреей о выходе к Красному морю

Эфиопия предложила обсудить долгосрочную аренду портов Эритреи

Эфиопия предложила обсудить долгосрочную аренду портов Эритреи
фото: сгенерировано нейросетью гигачат / кирилл озимко

Эфиопия рассматривает возможность договориться с Эритреей о доступе к Красному морю, включая долгосрочную аренду портов. Об этом Reuters сообщил советник премьер-министра Эфиопии по региональным вопросам Гетачью Реда.

Он назвал выход к морю важным для экономики страны с населением около 130 млн человек. По словам советника, Аддис-Абеба готова обсуждать варианты соглашения с Асмэрой, в том числе аренду портовой инфраструктуры на длительный срок.

Реда подчеркнул, что Эфиопия не намерена добиваться доступа силой или нарушать суверенитет соседней страны. Власти Эритреи ранее выражали опасения, что Аддис-Абеба может попытаться установить контроль над портом Асэб.

Отношения государств обострились на фоне стремления Эфиопии получить коммерческий и военно-морской доступ к Красному морю. На прошлой неделе страны выслали дипломатов друг друга, предприняв ответные шаги. Эфиопия осталась без выхода к морю после того, как Эритрея обрела независимость в 1993 году. Сейчас основная часть внешней торговли страны проходит через порт Джибути.

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