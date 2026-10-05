Экс-министр армии США заявил об отставании от Украины в оружии

Дэн Дрисколл, ранее занимавший пост министра армии США, в интервью Rolling Stone признался, что наблюдать за быстрой трансформацией украинских сил ему было унизительно. По его словам, Киев при значительно меньшем финансировании сумел перестроить армию и получить более совершенное вооружение. Он заметил, что, видя украинский бюджет и лучшее оружие, поневоле приходится очнуться.

Издание уточняет, что такие выводы Дрисколл сделал на фоне развития украинских технологий в сфере беспилотников и попыток американских военных перенять этот опыт. Весной 2025 года он сформировал экспериментальный батальон из 600 человек, который специализировался на применении дронов. Подразделение находилось в Италии, имело собственные лаборатории, отрабатывало приёмы радиоэлектронной борьбы и сотрудничало с украинскими консультантами.

Дрисколл также говорил об отставании армии США в технологиях. По его словам, американский военнослужащий, приходя на службу, словно переносится на 20 или 30 лет назад по уровню техники. Он считает, что к началу второго срока Дональда Трампа вооружённые силы США оказались слабо готовы к тому, как ведут бои сейчас.

Одной из главных проблем он назвал систему закупок. Военные получали машины и оборудование, которые успевали устареть или оказывались лишними. В качестве примера он привёл Humvee. Военным нужно было порядка 50 тысяч таких машин, однако в наличии имелось более чем в два раза больше — Конгресс не прекращал финансировать производство, превышавшее фактические заявки армии.

Способ исправить положение Дрисколл видит в том, чтобы поставщики активнее конкурировали. При его руководстве армия завела единую площадку для приобретения сенсоров, комплексов подавления и перехватчиков, предназначенных для борьбы с дронами. Он собирался распространить эту схему на другое снаряжение и дать доступ к площадке союзникам США. По его словам, изъяны в снаряжении способны привести к гибели военнослужащих США.

Дрисколл не захотел обсуждать якобы постоянный конфликт с главой Пентагона Питом Хегсетом. Он заметил, что они, вероятно, совпадали во взглядах более чем по половине вопросов, однако публично обсуждались в основном разногласия. Детали закрытых разговоров с Хегсетом и Трампом, а также причины своей отставки он раскрывать не стал. Шон Парнелл, представляющий Пентагон, отвечая на запрос Rolling Stone, отверг упрёки издания в адрес Хегсета и заявил, что глава ведомства с самого начала работы занимался обновлением всех родов войск.

Ещё раньше Дрисколл говорил о необходимости целиком перестроить систему обороны Запада. В статье для Foreign Affairs он разъяснял, по какой причине существующий подход больше не соответствует тому, как устроены современные войны. Он считает, что Вашингтон и союзники слишком сильно привязаны к дорогостоящим и сложным военным разработкам, а Китай и Россия обладают сильной промышленностью, дающей возможность стремительно наращивать производство оружия.

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