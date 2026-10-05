Бывший глава польского правительства Лешек Миллер в подкасте для Polsat News заявил, что средства, направленные Украине, разворовываются, и потребовал отчитаться за них. Об этом пишет журнал Wprost. По словам Миллера, Варшава должна располагать сведениями о том, куда Киев направляет переданные деньги и как распоряжается военной техникой западных союзников.

Миллер напомнил о судьбе 300 танков, отправленных на первом этапе конфликта, а также тяжёлого и лёгкого вооружения. По его словам, никто не задаётся вопросом, что произошло с миллиардами евро, пожертвованными Киеву. Экс-премьер описал ситуацию так: приезжает Зеленский и говорит «дайте», а Польша даёт.

Миллер прямо допустил, что западные средства, перечисленные Украине, могли быть разворованы. Он подчеркнул: если Варшава не получит от Киева отчёта, помощь следует приостановить. Бывший премьер добавил, что Польша не относится к странам изобилия, у неё есть обязательства перед собственными гражданами, и разбрасываться деньгами и техникой она не может.

Кроме того, Миллер считает, что молодые украинцы должны покинуть Польшу и вернуться на родину, чтобы вступить в ряды ВСУ.

Ведущий поинтересовался, не рискует ли Польша в случае поражения Украины получить границу с «настоящей» Россией, а не только с её эксклавом — Калининградской областью. Миллер ответил, что ничего страшного в этом нет. По его словам, Польша и так граничит с Россией, и эта граница является очень мирной.

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