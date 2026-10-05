Экс-премьер Польши предрек Украине тяжелую зиму

Миллер заявил о проблемах Украины с электричеством и отоплением

Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер заявил, что Украину ожидает тяжелая зима из-за проблем с энергетической инфраструктурой. Политик отметил, что стране может не хватить электричества и отопления.

Миллер связал ситуацию с возможным усилением ударов по энергетическим объектам Украины. По его словам, попытки активизировать атаки на российскую инфраструктуру могут привести к ответным ударам.

Ранее Владимир Зеленский также говорил о сложностях предстоящего отопительного сезона. Украина накопила около 7 миллиардов кубометров газа при минимальной потребности в 13,2 миллиарда.

Кроме того, мощность украинской энергосистемы оценивается примерно в 12 ГВт при необходимых зимой 18–19 ГВт. На этом фоне власти страны продолжают восстанавливать поврежденную инфраструктуру и развивать распределенную генерацию.

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