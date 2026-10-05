Эр-Рияд бросил 100 истребителей на возврат Баб-эль-Мандеба

Саудовская Аравия развернула военную кампанию против йеменских хуситов, намереваясь вернуть контроль над Баб-эль-Мандебским проливом. В понедельник о старте операции «Рассвет Йемена» объявил глава йеменского правительства Рашад аль-Алими, которого поддерживает Эр-Рияд. Ещё в пятницу Reuters сообщало, что наступление готовится, а королевство просчитывает разные сценарии.

Аль-Алими заявил, что страна движется к «новому рассвету» вместе с союзниками. Саудовский телеканал Al Arabiya уточняет: задача кампании — освободить Сану, вернуть государственным институтам контроль и покончить с переворотом хуситов. Задействованы йеменские вооружённые силы и союзные формирования, которым оказывает полную операционную поддержку Аравийская коалиция во главе с Саудовской Аравией, а также региональные и международные партнёры.

Одновременно лояльные правительству силы, среди них «Бригады гигантов» и «Щит нации», перешли в наступление на юго-западе страны. Немецкое агентство DPA передаёт об освобождении стратегически важного района Зубаб и установлении контроля над позициями вокруг Баб-эль-Мандебского пролива. Официальный представитель йеменских вооружённых сил подполковник Маджид Абдулла ан-Нузайли сообщил, что правительственные войска заняли аэропорт Зубаба и перекрыли дорогу между Зубабом и Мохой, взяв её под огневой контроль.

Министерство обороны Саудовской Аравии уточнило, что в операции участвовали 100 истребителей, передаёт турецкое агентство Anadolu Ajansi. По саудовским данным, с начала кампании уничтожено 324 «особо важные цели».

Контролируемое хуситами агентство Saba со ссылкой на военный источник утверждает, что сведения о продвижении к Зубабу «не соответствуют действительности». Источник назвал эту информацию попыткой скрыть «неудачи и неоднократные поражения» сил, пользующихся поддержкой Саудовской Аравии.

Reuters в пятницу предупреждало, что операция начнётся в ближайшее время: её проведут йеменские сухопутные войска под руководством Эр-Рияда при поддержке саудовских ВВС. По данным агентства, Саудовская Аравия выбирала между двумя вариантами — точечным ударом у Баб-эль-Мандебского пролива либо более широким наступлением с одновременными атаками на нескольких фронтах, в провинциях Эль-Байда, Мариб, Таиз и Эль-Джауф. В зависимости от масштаба в наступлении могли бы участвовать более 100 тыс. йеменских военнослужащих.

Йемен пошел на штурм: Сану выбивают из рук хуситов

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