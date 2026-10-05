ЕС хочет направить деньги для бедных стран на высылку мигрантов

Издание Politico сообщает, что Евросоюз рассматривает возможность направить средства нового фонда внешней помощи Global Europe объёмом 200 миллиардов евро на создание за пределами ЕС центров для высылки мигрантов. Фонд при этом создавался, в том числе, для поддержки бедных стран — тех самых, откуда в Европу прибывает основная масса мигрантов.

Издание пишет о продолжающихся в Европарламенте переговорах по фонду: «Чувствительный вопрос заключается в том, использовать ли средства ЕС из фонда внешней помощи для строительства центров возвращения мигрантов за рубежом и сдерживания их прибытия в Европу».

В четверг Европарламент рассчитывает согласовать общую позицию по Global Europe. Этот фонд призван стать главным инструментом финансирования внешней деятельности Евросоюза в следующем семилетнем бюджете на 2028–2034 годы. Еврокомиссия предлагала объединить в нём расходы на международные партнёрства, гуманитарную помощь и другие направления внешней политики. По замыслу ЕК, Global Europe должен помогать третьим странам устранять первопричины миграции и нестабильности.

Однако если подход, обсуждающийся в Европарламенте, получит поддержку, картина изменится: средства, изначально предназначенные для международного развития, гуманитарной помощи и поддержки стран‑партнёров, пойдут не на борьбу с причинами миграции в бедных государствах, а на реализацию миграционной политики самого ЕС — и на то, чтобы физически не пускать мигрантов на его территорию.