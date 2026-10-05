ЕС придумал, как принять Киев и не дать ему власти

Еврокомиссия разработала новую стратегию расширения, которая позволит быстрее принимать новых членов, включая Украину, но будет ограничивать их права, сообщает El País. В частности, предлагается ограничить право голоса стран-кандидатов в первые годы членства.

По данным издания, Брюссель предлагает меры по интеграции стран-кандидатов до того, как они станут полноправными членами. Одновременно предусматривается ограничение их права голоса.

При серьезных нарушениях права голоса могут и вовсе лишить. Стратегия также предусматривает переходные меры в чувствительных сферах, включая свободное передвижение работников и сельское хозяйство, чтобы не допустить потрясений на рынках.

Такие меры разработаны с учетом опыта Венгрии, которая использовала право вето для блокировки решений Брюсселя. Дипломатические источники предупреждают, что нововведения могут привести к появлению «членов первого и второго сорта».

Украина стала кандидатом в Евросоюз в июне 2022 года. В Киеве признавали, что это было по большей части символическим решением для поддержки страны в противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции.

Эти шаги не означают обязательного принятия в объединение и ни к чему не обязывают Брюссель. Они лишь знаменуют начало длительного пути к вступлению в блок.

Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, Сербия — с 2012-го. Последней в ЕС вступила Хорватия в 2013 году, процесс занял десять лет.

Стало известно, что ЕС готовит Киеву после вступления.

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