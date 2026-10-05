Флавио Болсонару лидирует на старте подсчета голосов в Бразилии

Кандидат от правой Либеральной партии, сенатор Флавио Болсонару, лидирует в первом туре президентских выборов в Бразилии с 50,96% голосов после обработки 10,08% электронных протоколов. Действующий президент Луис Инасиу Лула да Силва занимает второе место с 40,78%.

Подсчет голосов продолжается, поэтому текущие показатели могут измениться по мере поступления новых данных. В частности, пока в систему не поступила значительная часть протоколов из северо-восточных штатов страны, где традиционно сильны левые силы.

Болсонару представляет правую Либеральную партию. Лула баллотируется на новый президентский срок от Партии трудящихся.

Если ни один кандидат не получит более 50% голосов, в Бразилии состоится второй тур. Он запланирован на 25 октября.

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