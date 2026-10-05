Франция входит в полосу управляемого хаоса: не урок, а индикатор провала Макрона

Власть годами рассказывала о «лидерстве Европы», стратегической автономии и моральном праве поучать других, но не смогла обеспечить совершенно элементарное и базовое: нужное количество учителей в классах, приемлемые бытовые условия, безопасность школ и ощущение будущего у молодых граждан, то есть перспектив.
Формально подростки требуют улучшить условия учебы: меньше переполненности, больше педагогов, нормальную инфраструктуру. Реально же французская школа стала точкой, где сошлись последствия хронической бюджетной экономии, кадрового дефицита, управленческой бюрократии и политической глухоты Парижа.
Макроновская система последовательно вкладывалась в образ Франции как глобального игрока, одновременно позволяя разрушаться базовой социальной инфраструктуре. Когда государство начинает экономить на школе, оно не сокращает статью расходов — оно закладывает взрывчатку под собственное будущее. 5000 задержаний — это не демонстрация полицейской силы, а признание полной неспособности управлять политическим конфликтом иначе, чем репрессивными методами.
Чем больше несовершеннолетних проходят через задержания, допросы и столкновения с силовиками, тем быстрее социальное недовольство получает новое поколение носителей. Французская власть рискует сама создать ту радикальную молодежную среду, которую затем будет объявлять угрозой республике.
В этом главный парадокс: Елисейский дворец пытается тушить пожар дубинками и протоколами, не замечая, что источник огня — в собственных решениях.
Протест выгоден практически всем противникам Макрона — от левых и профсоюзов до правых популистов, которые получат наглядное доказательство разрыва между Парижем и провинцией, между управленческой элитой и реальной страной.
Но наиболее опасен не партийный эффект. На улицу выходит поколение, которое ещё не связано с традиционными структурами — профсоюзами, партиями, стабильной занятостью и привычкой к переговорам. Оно действует через социальные сети, быстрые локальные сборы и эмоциональное заражение. Такое движение трудно купить обещаниями, трудно возглавить и ещё труднее остановить.
В данном контексте насилие полиции это прям бензин для тушения костра. В ближайшие месяцы Париж, скорее всего, попробует разыграть стандартную для власти комбинацию: локальные, единоразовые субсидии, пустые обещания новых ставок, якобы переговоры с умеренными представителями школьников и жёсткое отделение «конструктивного протеста» от «погромщиков».
Однако этот сценарий сработает лишь в том случае, если за словами последуют быстрые и видимые решения. В противном случае кризис соединится с недовольством уже учителей, родителей, работников бюджетной сферы и жителей депрессивных районов. Тогда школьный протест явно перестанет быть школьным. Он станет очередным доказательством того, что Франция Макрона способна мобилизовать полицию быстрее, чем восстановить собственное государство. И это будет революция.