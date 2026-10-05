Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо возмутился действиями Парижа в отношении Украины, реагируя на визит канцлера Германии Фридриха Мерца в Киев. В публикации в соцсети он написал, что Франция выделяет Украине миллиарды, а та закупает немецкую продукцию.

Филиппо задался вопросом, стоит ли продолжать такую политику, и призвал остановиться. Других деталей его заявления не приводится.

Канцлер и министр экономики ФРГ Катарина Райхе прибыли в Киев в воскресенье с необъявленным визитом. О целях поездки официально не сообщалось.

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова связала такой шаг Мерца с его падающими рейтингами. Она также сравнила его с убийцей, который возвращается на место преступления.

О реакции украинской стороны на визит и заявления Филиппо и Захаровой не сообщается. Комментариев Мерца по этому поводу в публикации не приводится.

До этого в Германии заявление Мерца о помощи Украине возмутило сопредседателя АдГ Алису Вайдель. По опросу INSA, работу Мерца положительно оценивают только 15% немцев, 79% недовольны.

Филиппо уже не раз высказывался против военных поставок Украине и линии НАТО, настаивая на переговорах с Москвой. Возглавляемая им партия «Патриоты» осуждает вовлеченность Франции в поддержку Киева.

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