ФРГ готовит второй порт для ВМС: Писториус вложит миллиарды в базу

Новый порт Бундесвера будет построен в городе Эмден в Нижней Саксонии на побережье Северного моря, сообщает агентство DPA. Министр обороны Германии Борис Писториус и премьер-министр Нижней Саксонии Олаф Лис подписали декларацию о намерениях по строительству военной базы.

По словам Писториуса, проект потребует миллиардных инвестиций. При благоприятных условиях строительство завершится к началу 2030-х годов.

Министр заявил, что Эмден вновь станет пунктом базирования ВМС Германии. По его словам, численный состав этих сил сейчас самый большой в истории Бундесвера, и его будут увеличивать.

В долгосрочной перспективе в Эмдене может быть создано до 2 тыс. рабочих мест. Главными факторами в пользу площадки названы крупные свободные территории и удобный выход в море.

Писториус назвал критически важным появление второго опорного пункта в Северном море в дополнение к базе в Вильгельмсхафене. По его мнению, это затруднит прогнозирование действий Германии для потенциального противника.

Пока единственный пункт базирования ВМС ФРГ на побережье Северного моря расположен в Вильгельмсхафене. Минобороны объясняет необходимость увеличения военных портов плановым наращиванием общей численности вооруженных сил страны.

Германия увеличивает оборонные расходы и ставит военные нужды во главу угла. Правительство Фридриха Мерца планирует создать сильнейшую в Европе армию, что требует расширения инфраструктуры, включая порты и базы.

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