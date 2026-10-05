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Политика 1331

ФРГ готовит второй порт для ВМС: Писториус вложит миллиарды в базу

ВМС ФРГ намерены построить вторую базу на побережье Северного моря

ВМС ФРГ намерены построить вторую базу на побережье Северного моря
Изображение сгенерировано нейросетью GigaChat, Варсегова Юлия

Новый порт Бундесвера будет построен в городе Эмден в Нижней Саксонии на побережье Северного моря, сообщает агентство DPA. Министр обороны Германии Борис Писториус и премьер-министр Нижней Саксонии Олаф Лис подписали декларацию о намерениях по строительству военной базы.

По словам Писториуса, проект потребует миллиардных инвестиций. При благоприятных условиях строительство завершится к началу 2030-х годов.

Министр заявил, что Эмден вновь станет пунктом базирования ВМС Германии. По его словам, численный состав этих сил сейчас самый большой в истории Бундесвера, и его будут увеличивать.

В долгосрочной перспективе в Эмдене может быть создано до 2 тыс. рабочих мест. Главными факторами в пользу площадки названы крупные свободные территории и удобный выход в море.

Писториус назвал критически важным появление второго опорного пункта в Северном море в дополнение к базе в Вильгельмсхафене. По его мнению, это затруднит прогнозирование действий Германии для потенциального противника.

Пока единственный пункт базирования ВМС ФРГ на побережье Северного моря расположен в Вильгельмсхафене. Минобороны объясняет необходимость увеличения военных портов плановым наращиванием общей численности вооруженных сил страны.

Германия увеличивает оборонные расходы и ставит военные нужды во главу угла. Правительство Фридриха Мерца планирует создать сильнейшую в Европе армию, что требует расширения инфраструктуры, включая порты и базы.

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